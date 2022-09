Milan Primavera, Coubis: «Se penso al mio futuro mi vedo in Serie A». Le parole del difensore rossonero

Andrei Coubis, difensore del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione a Il Bello Del Calcio. Le sue parole:

MATURAZIONE – «Quando ti ritrovi a giocare nelle categorie più basse sei motivato. Volevo sfondare, per me è stata tutta una questione mentale. Oggi essere capitano del Milan mi rende orgoglioso. La fiducia della squadra mi dà sicurezza»

NAZIONALE – «Giocare con la Romania è emozionante ed un’occasione per mettersi in mostra, ma in futuro spero di vestire la maglia dell’Italia, è sicuramente un mio obiettivo.»

GRAN FISICO – «La palestra è la mia seconda casa, mi fa stare bene e mi aiuta a migliorare in campo. Dal punto di vista genetico sono stato fortunato per mio padre e i miei fratelli, la stazza l’ho presa da loro.»

FUTURO – «Se chiudo gli occhi e penso al mio futuro mi vedo tra qualche anno in Serie A .»

