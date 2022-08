Milan Primavera, così Leonardo D’Alessio su Instagram: «Non vedo l’ora di tornare in campo». Le sue parole

Il terzino del Milan Primavera Leonardo D’Alessio ha parlato così su Instagram dopo il comunicato sulle sue condizioni fisiche del club rossonero. Le sue parole in un post:

«10-08-2022. Oggi sono stato dimesso dal San Raffaele di Milano, in questi giorni ho seguito tutte le procedure mediche necessarie e posso dire di stare bene. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine fisicamente o solo con un messaggio. A tutti i milanisti e ai miei compagni posso assicurare che non vedo l’ora di tornare in campo e dare il massimo per la squadra.»

