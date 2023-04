Si avvicinano le Final Four Scudetto per il Milan Primavera Femminile. Ecco le date delle gare per le rossonere

Mancano poche settimane al momento della verità. Una sola giornata al termine della regular season e poi spazio alle Final Four del campionato Primavera Femminile: già certe le quattro protagoniste, che saranno Juventus, Milan, Roma e Inter. Ufficiale anche la sede che ospiterà le due Semifinali e la Finale: si giocherà presso l’impianto sportivo “Giacinto Facchetti” di Cologno al Serio (BG).

Il programma vede le due Semifinali fissate per venerdì 12 maggio: la prima alle 11.30 (seconda vs terza), la seconda alle 17.30 (prima vs quarta). La Finale sarà invece domenica 14 maggio alle 17.30. Roma e Inter sono già rispettivamente sicure del terzo e del quarto posto in classifica, mentre l’ultima giornata di regular season stabilirà chi tra Milan e Juventus concluderà al primo posto la seconda fase.

La classifica, a una giornata dal gong, recita così: Juventus 52, Milan 51, Roma 47 e Inter 36. Le rossonere di Mister Corti saranno impegnate in trasferta contro il Parma, la Juventus farà invece visita alla Lazio. In caso di secondo posto finale, per il Milan la Semifinale sarà contro la Roma in un remake della stagione scorsa, che vide le giallorosse vincere per 4-1 per poi volare alla conquista del terzo Scudetto consecutivo.

Dopo diverse giornate in testa alla classifica, il 2-2 tra Milan e Sassuolo del fine settimana scorso ha permesso alla Juventus di operare il sorpasso, a una sola giornata dal termine. Un piccolo intoppo che non toglie nulla alla grande stagione condotta finora dalle nostre ragazze che, dopo la conquista della Viareggio Women’s Cup, puntano con coraggio a ripetere un grande risultato anche in queste Final Four.

The post Milan Primavera Femminile, Final Four Scudetto: le date appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG