La sosta delle nazionali non ha coinvolto solo la prima squadra del Milan ma anche la Primavera di Abate: questi i prossimi impegni

Sono giorni di riposo anche per il Milan Primavera: la squadra di Ignazio Abate è ferma così come quella di Stefano Pioli per la sosta delle nazionali che ha coinvolto anche alcuni giovani rossoneri.

Il prossimo impegno dell’Under 19 rossonera sarà il 25 novembre al Puma House of Football contro il Cagliari, per l’undicesima giornata di campionato di Primavera 1.

