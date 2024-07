Christian Pulisic, ospite di CBS Morning, ha confessato la propria gioia di giocare nel Milan e in Italia. Parole dolci anche ai tifosi rossoneri.

Il Milan vola negli States dove prenderà parte a una tournée di prestigio insieme al Real Madrid, nei Campione d’Europa, al Manchester City di Guardiola e al Barcellona. Il Club di Via Aldo Rossi conta attraverso questa partecipazione di ampliare e cullare il proprio brand nel continente a stelle e strisce dove anche lo stesso Cardinale ha ricordato ci sia una forte, massiccia, concentrazione di tifosi rossoneri. Christian Pulisic, intervenuto a CBS Morning, ha parlato di cosa prova a giocare nel Milan e dell’emozione che i tifosi riescono a trasferigli.

Giocare nel Milan è incredibile

“È una sensazione incredibile tornare qui in Tour con il Milan. Giocare davanti alla mia famiglia e ai miei amici con questo club iconico è veramente fantastico. La passione dei tifosi la senti mentre sei in campo, è del tutto differente in Italia”.

Christian Pulisic

Il calcio in Italia

“Il calcio in italia è incredibile, la passione dei tifosi il calore dello stadio, in Italia è diverso rispetto ad altri paesi, la passione che c’è è simile a quella che abbiamo in America, ma giocare nel Milan è speciale ed è diverso da tutto il resto. La vita in Italia è sicuramente diversa rispetto a quella all’estero, all’inizio non è stato facile, soprattutto per la lingua, ricordo nella passata stagione i primi allenamenti, poi erano anni che non visitavo l’Europa e quindi è tutto diverso rispetto a come ero abituato prima”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG