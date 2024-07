Fabio Ravezzani ha criticato senza mezzi termini la filosofia di azione di Cardinale al Milan definendola per nulla innovativa.

Il Milan della gestione RedBird, a capo Cardinale, fa discutere i tifosi che nutrono dubbi sulle volontà di riportare la squadra lì dove il blasone e la storia merita che stia. Anche alcuni addetti ai lavori sollevano dubbi, perplessità, addirittura sul futuro del Club nonostante sia una delle squadre con il miglior bilancio della Serie A. Tra questi figura Fabio Ravezzani, direttore di ‘TeleLombardia’, che attraverso dei post e conseguenti risposte ha espresso pareri decisamente molto forti.

Milan come l’Udinese

Fabio Ravezzani, attraverso un posto sul proprio profilo X, ha sollevato molte critiche in merito alla gestione sportiva di Cardinale. Ha affermato infatti che “la filosofia del Milan di Cardinale non è per nulla innovativa. Da anni la perseguono Udinese, Lazio, Atalanta e Napoli. La differenza è una maggior potenza di fuoco. L’incognita è che per vincere e guadagnare bisogna essere esperti e/o bravi bravi”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

I veri obiettivi del Milan

La verità descritta dall’attuale è decisamente differente rispetto alle critiche avanzate da Ravezzani. Il Milan ha conquistato appena due anni fa lo scudetto, e l’anno seguente una semifinale di Champions League dopo 16 anni l’ultima volta. Risultati che testimoniano, così come il secondo posto nell’ultima stagione, che il Milan ha obiettivi di prestigio e di assoluto valore. Dal ritiro americano rossonero, dove il Club di Via Aldo Rossi disputeranno una tornée di grande prestigio, Giorgio Furlani ha ribadito che l’obiettivo societario è vincere lo scudetto ed essere competiti in Europa, sempre.

