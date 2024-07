Il Milan potrebbe operare un doppio colpo dalla Juventus. Oltre Rabiot, anche Szczesny potrebbe vestire il rossonero, ad una condizione però.

Il Milan nel prossimo mercato intende puntellare tutti i reparti della rosa di Paulo Fonseca. Il centrocampo è senza dubbio una zona del campo dove si concentreranno buona parte degli investimenti della squadra mercato rossonera. Adrien Rabiot è senza dubbio un profilo che ingolosisce, sia per la qualità del centrocampista francese e sia perché sarebbe un’operazione a parametro zero. da ieri il giocatore non è più legato da alcun vincolo alla Juventus e il Milan continua la fase di pressing a Veronique, la madre-agente del transalipino. I colleghi di MilanLive.it hanno rivelato che il Milan potrebbe prendere dalla Juve ben due giocatori, e non il solo Rabiot.

Affare doppio dalla Juve

La notizia che i colleghi di MilanLive.it hanno lanciato è davvero clamorosa, soprattutto perché forse mai in una sola sessione di mercato due giocatori di una delle big di Serie A si accasassero in una diretta concorrente. E’ quello che potrebbe accadere tra Juve e Milan in questo mercato. I rossoneri sono da tempo in contatto con Rabiot, al quale hanno proposto un contratto importante per trasferirsi al Milan, e potrebbero a breve entrare in contatto anche con Szczesny, in rottura con la Vecchia Signora. Il portiere polacco arriverebbe in caso di addio Maignan.

Adrien Rabiot

Maignan: il punto fermo del Milan

Il futuro di Mike Maignan è molto meno incerto di quanto possa apparire. La volontà del Milan è tenere il proprio numero uno con il quale, al termine degli Europei, inizieranno le trattative per il rinnovo contrattuale. Il possibile interesse del Milan per Szczesny è al momento solo un’indiscrezione e nulla di più.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG