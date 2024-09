Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere in Premier League. Newcastle e Manchester United potrebbero tentare il francese ex Juve.

Nei meandri del calciomercato, la saga di Adrien Rabiot continua a tenere banco, tra rifiuti, interessi e la ricerca di nuovi orizzonti da parte del centrocampista francese. Una figura ambita, Rabiot si trova di fronte a scelte determinanti per il prosieguo della sua carriera, sospeso tra la volontà di restare nei riflettori dei massimi campionati europei e le lusinghiere, benché esotiche, proposte provenienti da latitudini più lontane.

La chiamata d’Europa

Adrien Rabiot, libero da vincoli contrattuali, esprime una chiara inclinazione verso la continuità in una delle principali leghe del vecchio continente. La Serie A, la Premier League, la Liga, la Ligue 1 e la Bundesliga rappresentano il suo desiderio, non solo per una questione di prospettive sportive ma anche per un’affinità culturale e di stile di vita che gli è cara. Questa decisione lo allontana dalle offerte provenienti dall’Arabia Saudita, nonostante la magnanimità dei pacchetti economici proposti. Motivo per cui, soprattutto dopo l’infortunio occorso a Bennacer, l’ipotesi Milan sembrava potesse prendere quota nuovamente.

Adrien Rabiot

Coppia Tonali-Rabiot?

In Inghilterra, e più precisamente dal portale Caught Offside, arriva la notizia del possibile interesse per Rabiot di Manchester United e Newcastle. Quest’ultima in particolare potrebbe accendere nei tifosi milanisti una sorta di doppia malinconia perché, in caso di sì ai Magpies, nascerebbe in maglia bianconera la coppia di centrocampo Rabiot-Tonali che, numeri alla mano, non solo promette spettacolo ma, al contempo, poteva sbocciare in maglia rossonera. Sarà, da quanto trapela, lotta a due per Rabiot tra Newcastle e Manchester United.

