Theo Hernandez è scontento della situazione relativa al suo rinnovo con il Milan. Si sarebbe aspettato altro trattamento.

In un panorama calcistico sempre più caratterizzato da numeri vertiginosi e nomine stellari, i rinnovi contrattuali diventano spesso oggetto di attenzione mediatica quasi quanto le prestazioni in campo. In questo scenario, la situazione dei rinnovi in casa Milan si presenta complessa e sfaccettata, soprattutto per quanto riguarda le trattative con alcuni dei suoi giocatori chiave.

Situazione contrattuale in casa Milan

All’interno di questo complesso scenario, si inserisce la situazione contrattuale di tre figure centrali per il Milan: Davide Calabria, il cui contratto scadrà nel 2025, e Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi legati al club fino al 2026. Questi ultimi due nomi rappresentano alcuni dei pilastri su cui la squadra costruisce le sue ambizioni future.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

Trattative contrastanti tra i pali e sulla fascia

La trattativa per il rinnovo di Maignan – riporta Nicolçò Schira sul proprio canale YouTube – sembra procedere lungo binari decisamente più lisci rispetto a quella di Hernandez. Fino ora, sono stati condotti tre incontri con il portiere, due dei quali hanno portato a risultati sostanzialmente positivi. Questa situazione contrasta nettamente con quella che riguarda Theo Hernandez, terzino di spicco il cui rinnovo sembra invece navigare in acque molto più turbolente.

La questione Theo Hernandez

Nicolò Schira riporta invece una situazione di sostanziale stallo per quanto concerne il rinnovo di Hernandez. Pur guadagnando già 5 milioni di euro, il giocatore aspirerebbe a un contratto da 8 milioni, richiesta questa che sembra per ora eccessiva per le casse del Milan. A complicare ulteriormente lo scenario contribuisce la mancanza di incontri recenti tra la dirigenza e l’agente del giocatore, tanto che non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale. Questa incertezza sta generando malcontento in Hernandez, che, forse un po’ ingenuamente, sperava in una rapida conclusione della trattativa, specie dopo le sue prestazioni nell’Europeo.

Un clima di incertezza

Il caso di Hernandez mette in luce non solo le sfide economiche che i club devono affrontare nel gestire i rinnovi dei giocatori chiave, ma anche quanto queste trattative siano delicate e in grado di influenzare il morale degli atleti coinvolti. La gestione attenta delle aspettative e della comunicazione diventa così essenziale per preservare un clima sereno all’interno dello spogliatoio.

