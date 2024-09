Stam, paragonando Van Dijk a Nesta e Baresi, ha premiato il connazionale. Tale scelta ha suscitato sul web molto critiche.

Jaap Stam è stato uno dei volti dell’ultima Champions League vinta dal Milan, nel 2007 ad Atene contro il Liverpool. L’olandese in maglia 31 ha incantato e deliziato il pubblico esigente di San Siro, formando insieme a Nesta e Maldini un autentico muro invalicabile. Qualcuno afferma che il Milan abbia trovato un suo degno erede in Pavlovic, sospinti anche dalla romantica coincidenza che ha visto scegliere al serbo lo stesso numero di maglia, il 31, indossato dall’olandese. I ricordi resteranno certamente intatti, così come le vittorie, ma le ultime affermazioni di Stam hanno suscitato più di qualche malumore tra i tifosi rossoneri.

Nesta e Baresi? Meglio Van Dijk

Sul Web e più precisamente su X, è apparso un video in cui si vede Stam scegliere tra due difensori, ogni volta diversi. Nulla di anomalo, semmai il classico gioco della torre che il compianto Maurizio Mosca portò in televisione a cavallo tra gli anni 80 e 90. Ciò che ha suscitato imbarazzo è stato quando alla domanda di chi preferisse come difensore tra Nesta, Baresi e Van Dijk, abbia scelto il suo connazionale.

Alessandro Nesta

La carriera al Milan

Jaap Stam arriva al Milan durante l’era di Carlo Ancelotti, integrandosi fin da subito a meraviglia nello scacchiere tattico rossonero. Per lui anche gol pesanti, come quello nel derby europeo contro l’Inter nel 2005. In maglia rossonera colleziona 65 presenze, tra campionato e coppe, mettendo a referto anche due reti di cui una, come detto, molto pesante ed evocativa.

