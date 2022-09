Ante Rebic sta migliorando a vista d’occhio dal suo infortunio alla schiena: il croato prepara il rientro con i rossoneri dopo la sosta

Come riferito da Tuttosport, Ante Rebic è segnalato in pieno recupero per quanto riguarda l’infortunio alla schiena che lo tormenta da prima della trasferta col Sassuolo.

La terapia conservativa per la leggere ernia discale sta dando i suoi frutti: l’esterno croato sfrutterà la sosta per ristabilirsi del tutto e rientrare il primo ottobre nella trasferta di Empoli.

