Il trequartista della Sampdoria Djuricic ha parlato prima della partita contro lo Spezia

Filip Djuricic, trequartista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro lo Spezia.

LE PAROLE – «Partita importante non solo per la classifica, ma per i tifosi. Dobbiamo dare il nostro meglio oggi. La chiamata in nazionale è molto importante e sono contento. Per il gol al Milan anche perché mi sono sbloccato. Spero di continuare a segnare anche oggi. Non ci penso. Importante è giocare da squadra. Chi segna o chi fa assist è meno importante».

