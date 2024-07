La Repubblica lancia un’indiscrezione che potrebbe generare paura tra i tifosi del Milan: i rossoneri, e non solo, potrebbero esclusi dalle coppe.

Negli ultimi tempi, il calcio italiano si è trovato ad affrontare un’incertezza che va oltre il campo di gioco, alimentando timori e speculazioni tra i fan e le squadre che anticipano le sfide delle competizioni europee della prossima stagione. Il cuore della questione ruota intorno a un’inquietante indiscrezione lanciata dal quotidiano “la Repubblica”, che ha riportato possibili scenari di esclusione per i club italiani dalle competizioni europee, tra i quali il Milan risalta come protagonista di questa preoccupante possibilità.

Ceferin e l’incontro che fa tremare il Milan

Il fulcro delle preoccupazioni emerse nelle ultime ore si collega ad un incontro che ha visto protagonisti Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, e Andrea Abodi, Ministro dello Sport del governo Meloni. Secondo quanto riportato, durante una discussione avuta in occasione della partita Italia-Svizzera, Ceferin ha espresso serie preoccupazioni riguardanti una normativa italiana in fase di revisione, facendo emergere il rischio concreto che le squadre italiane, tra cui il Milan, possano essere escluse dalle competizioni europee nella stagione imminente. Il presidente della UEFA ha messo in guardia il Ministro Abodi sull’importanza della situazione, citando un possibile scenario di infrazione se le cose non venissero gestite correttamente.

Casa Milan

Il governo rassicura: emendamento Mulé e le speranze dei club

L’oggetto della possibile discordia risiede in un emendamento proposto dal deputato Mulé, citato direttamente da Ceferin durante l’incontro con il Ministro dello Sport italiano. Tale disposizione normativa, stando alle dichiarazioni di Abodi, sarebbe ancora in fase di discussione e non definitiva, con una riformulazione già prevista che dovrebbe allontanare lo spettro dell’esclusione dalle coppe europee. Le rassicurazioni governative sono state prontamente comunicate e sembrano aver temporeggiato l’allarmismo iniziale tra le fila dei club più prestigiosi del calcio italiano, offrendo un briciolo di speranza per una risoluzione favorevole.

In questo panorama di incertezze e trattative, ciò che si delineava come un rischio imminente per i colori rossoneri e per gli altri club italiani appare oggi sotto una luce potenzialmente meno minacciosa. La possibilità di una profonda riformulazione legislativa prima dell’approvazione definitiva dell’emendamento Mulé sembra aprire le porte a un dialogo più costruttivo con le istanze internazionali del calcio. Nel frattempo, le squadre continuano a prepararsi per le sfide delle competizioni europee, nella speranza che l’intervento del governo possa salvaguardare l’integrità e la partecipazione del calcio italiano sul palcoscenico europeo.

