Paolo Ziliani ha commentato gli ultimi risvolti del calciomercato rossonero, esprimendo dubbi e perplessità sull’operato societario.

L’eco delle polemiche, delle critiche, e degli attacchi, non si sono ancora sopiti, anzi. La conferenza di inizio raduno ha riacceso il motore di chi non crede in questa società e dubita che sul mercato possa operare in modo saggio e responsabile, per rendere onore alla tradizione vincente del Club. L’ultimo in ordine di tempo a riaccendere la miccia della polemica è Paolo Ziliani che, in un articolo pubblicato sul proprio sito nel format ‘Palla avvelenata’, ha dispensato parole di fuoco contro l’attuale dirigenza rossonera.

Morata e Lukaku? Due vecchi…

Paolo Ziliani, parlando del mercato rossonero ha sottolineato che “il Milan degli algoritmi è ridotto a scegliere tra due vecchi, logori e imbolsiti come Morata e Lukaku. La società rossonera sembra sempre più nel pallone: Zirkzee è perso e il mercato è portato avanti contraddicendo ogni strategia gestionale. Oggi è importante parlare del Milan società che a 8 giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato sembra viaggiare a fari spenti. Sembra andare a tentoni, avere la bussola fuori uso. Perchè magari da domani Ibra, Furlani & company ci sorprenderanno con effetti speciali ed estrarranno dal cilindro rossonero un coniglio dopo l’altro”.

Geoffrey Moncada

Mercato insufficiente

Il giornalista, analizzando in dettaglio i temi del mercato rossonero ha affermato che “se le voci di mercato che i media riportano hanno un minimo di fondamento e di attendibilità, dire che il Milan stia lasciando osservatori e tifosi di stucco per l’incomprensibilità del suo agire è dire poco. Soprattutto: se è vero – come pare – che la pista Zirkzee è stata abbandonata per l’insormontabile ostacolo rappresentato dai 15 milioni di commissione richiesti dall’agente dell’olandese (destinato a finire al Manchester United). E se è vero che il Milan sta valutando la possibilità di ingaggiare al suo posto come centravanti Morata dell’Atletico Madrid o in alternativa Lukaku (ultima stagione alla Roma) del Chelsea, due giocatori dagli stipendi altissimi. Se tutto ciò risponde al vero – dicevo – cadono le braccia“.

