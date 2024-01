Milan Roma, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Milan Roma, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Poco spettacolo nel primo tempo di Milan-Roma. Il vantaggio dei rossoneri conferma una bilancia che pende a favore della squadra di Pioli, che non solo ha capitalizzato con Adli, una conclusione dal limite su cui Svilar – preferito a Rui Patricio – non ci arriva quanto creato nel primo tempo, ma anche perchè ha sempre avuto il controllo della partita. Roma invece non pervenuta: squadra nervosa, fallosa, poco ispirata e impacciata con il pallone e soprattutto che non riesce mai a servire Lukaku, costratto ad una partita da spettatore non pagante. L’unica occasione per i giallorossi arriva alla mezzora, con Maigan che dice di no a Celik.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

