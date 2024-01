Real Madrid, le Merengues si aggiudicano la Supercoppa di Spagna: Vinicius travolge il Barcellona con una tripletta

Il Real Madrid trionfa contro il Barcellona e si aggiudica la Supercoppa di Spagna grazie ad un super Vinicius. E Carlo Ancelotti non può che ringraziare il brasiliano, grande protagonista di una delle sue migliori prestazioni con la camiseta blanca. Il brasiliano infatti travolge i blaugrana con una tripletta nel primo tempo. La prima rete arriva con la sua fuga, ispirata da Bellingham, che finisce con il dribbling a saltare Peña e il tap in nella porta vuota, con esultanza alla CR7. Raddoppio in spaccata su cross basso e teso di Rodrygo. Tra un gol e l’altro c’è la rete al 33’di Lewandowski del momentaneo 2-1, ma è solo un’attimo: pochi minuti dopo rigore per le Merengues e dal dischetto Vinicius non sbaglia. Partita da dimenticare per Xavi, che finisce anche con un uomo in meno per il rosso di Araujo.

Nella ripresa arriva poi il poker, che porta la firma di Rodygo, che conclude un contropiede chirurgico infilando nell’angolino un pallone respinto dalla difesa avversaria. Si tratta della 13 Supercoppa spagnola per il Real Madrid, che accorcia le distanze così dai rivali catalani, con 14 trofei in bacheca.

