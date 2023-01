Le parole di Alexis Saelemaekers nel pre partita della sfida tra Salernitana e Milan valida per la 16esima giornata

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match tra Salernitana e Milan valido per la 16esima giornata di Serie A.

PAROLE – «Adesso sto molto meglio, non è mai facile guardare i compagni da casa. Ho lavorato e mi sento pronto e anche la squadra è pronta per fare una bella cosa oggi. Penso che la squadra non era ancora al completo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Penso che il mister ha gestito bene la squadra e siamo pronti per affrontare questa partita al 100%».

Milan, Saelemaekers: «Daremo il 100%»

