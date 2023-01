Il centrocampista del Milan appena parlato appena prima dell’inizio della partita contro la Salernitana, così Saelemaekers.

Sono queste le parole di Alexis Saelemaekers che discute a Sky Sport nel pre match di Salernitana Milan. Le sue parole: “Adesso sto molto meglio, non è mai facile guardare i compagni da casa. Ho lavorato e mi sento pronto e anche la squadra è pronta per fare una bella cosa oggi. Penso che la squadra non era ancora al completo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Penso che il mister ha gestito bene la squadra e siamo pronti per affrontare questa partita al 100%.”

Anche su DAZN, il centrocampista rilascia una intervista: “Oggi siamo al completo, è importante per noi far vedere che siamo pronti per questa seconda parte di campionato daremo tutto sul campo per farlo vedere.“

