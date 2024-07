Carlo Pellegatti ha risposto al desiderio di molti tifosi di vendere Leao e acquistare Nico Williams dell’Athletic Bilbao.

L’Europeo di calcio è una vetrina stupenda in cui i giocatori possono mostrarsi al grande pubblico e dimostrare di meritare palcoscenici di primo piano. L’Italia, uscita anzitempo, non ha certamente brillato se non in Donnarumma che spesso ha tenuto in piedi le speranze della Nazionale di Spalletti. Tra le migliori selezioni viste fin qui c’è certamente la Spagna, dei suoi ragazzini indomabili, che sta dimostrando di poter afferrare l’Europa del calcio e farla proprio. Sui social, e non solo. inizia a campeggiare un clamoroso desiderio dei tifosi del Milan: accettare l’offerta araba per Leao ( circa 100 milioni, ndr ) e acquistare Nico Williams dell’Athletic Bilbao, acquistabile pagando la clausola rescissoria di 55 milioni di euro.

Leao vale Nico Williams

Sul tema e sulla discussione è intervenuto Carlo Pellegatti che, sul proprio canale Youtube, ha affermato che “ieri c’è stata la vittoria della Spagna. Subito abbiamo visto un gol di Nico Williams. Mi scrivono: ‘tu faresti cambio con Leao?‘ Mi dicono ‘si lo farei subito‘. Ma quel gol di Nico lo abbiamo visto fare mille volte da Leao. Chiaro torno su Rafa. Qualche giocatore in questa competizione, proprio come Williams, l’ho visto di grande livello. Ma il vero Leao non sfigura. A Rafa manca la continuità di Nico. Ma sui gol Leao non ha nulla da invidiare. Voglio sperare che Rafa realizzi uno dei più bei gol degli Europei. Difficilmente fa gol banali. Leao manca di continuità, ma quel gol di Nico Williams l’ho visto fare mille volte da Leao, le sue reti sono bellissime”.

esultanza gol Rafael Leao

Leao vale Nico Williams?

Quanto affermato da Pellegatti non è solo il commento di un tifoso che, per ovvie ragioni, parteggia per il proprio beniamino. La sua analisi trova fondamento nei numeri, nelle statistiche, che dimostrano che Leao quando “decide” di entrare in gioco e fare la differenza, non ha molti rivali. Il punto è la continuità, fattore sul quale Fonseca intende lavorarci approfonditamente in quanto ha posto il numero 10 rossonero al centro del progetto, contando sul suo definitivo salto di livello.

