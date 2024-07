Il Milan potrebbe regalarsi due grandi colpi di mercato a centrocampo: Rabiot e Fofana. I due francesi potrebbero arrivare insieme.

Il Milan si muove, ora più che mai. Il mercato è iniziato, la campanella è suonata ed è tempo di avviare i motori. La squadra mercato rossonera ha le idee chiare, molto più di quanto possa apparire da fuori. Le scelte sono fatte, i profili sono stati selezionati ed è solo questione di tempo perfezionarle in acquisti utili per Fonseca. La Repubblica, sulle proprie colonne, ha svelato alcuni importanti retroscena sulle mosse del Milan per rinforzare la linea mediana.

Rabiot: la priorità

Il Milan ha rotto gli indugi per Adrien Rabiot. La suggestione di mercato è sempre più una possibilità concreta. La squadra mercato rossonera intende accontentare Paulo Fonseca regalandogli il centrocampista della Nazionale francese. Il Club di Via Aldo Rossi fa sul serio per Rabiot e ha già fatto recapitare alla madre-agente del calciatore un’offerta di un triennale a 7 milioni di euro annui. Veronique, la madre del francese, ha preso tempo in quanto vuole decidere solo al termine degli Europei. L’ormai ex Juve, da oggi è infatti svincolato dal club bianconero, è la nuova priorità dei rossoneri a centrocampo.

Youssouf Fofana

Fofana più Rabiot? Si può

Il centrocampo del Milan potrebbe parlare francese il prossimo anno. La Repubblica scrive infatti non sarebbe da escludere l’arrivo in rossonero sia di Fofana che di Rabiot. Quest’ultimo, come detto, è la priorità della società e di Fonseca, il giocatore del Monaco invece sarebbe perfetto in caso di cessione di Bennacer o Pobega. La trattativa con il Monaco prosegue e le parti sono vicine a un accordo, per quanto ci sia ancora un po’ di distanza. Il Milan si sarebbe spinto a 15 milioni, a fronte della richiesta del Monaco ferma a 18 milioni.

