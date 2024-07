E’ iniziato ufficialmente il calciomercato, il Milan ha fissato il budget da investire! Cifra importante e obiettivi chiari, non mancano sogni e speranze.

Il 1 luglio suona un po’ come il primo giorno di scuola, l’inizio di percorso che al suo termine sarà oggetto di valutazione, elogi o critiche a secondo di quanto raccolto. Il Milan arriva a questa sessione di mercato con il vento in poppa di un bilancio societario roseo, in attivo e florido. Tutti elementi questi che favoriscono i buoni propositi sul mercato, il quale non dovrà essere necessariamente inflazionato dalla vendita di qualche pezzo pregiato.

Il budget del Milan

Il Milan si presenta ai nastri di partenza di questo mercato con un budget di assoluto livello, forse il maggiore di tutta la Serie A. La società metterà a disposizione infatti una cifra compresa tra i 90 e i 100 milioni. Cifra che il Club di Via Aldo Rossi ha costituito con i soldi dei proventi della partecipazione alla Champions League, più la vendita di alcuni giocatori come Charles De Ketelaere, Rade Krunić e Junior Messias. Non è escluso che la cifra possa anche salire, considerando che qualche altro esubero lascerà il Milan in estate.

Zlatan Ibrahimovic

I sogni, le speranze e le certezze

Il mercato rossonero vivrà essenzialmente di certezze e quelle sono da ricercare nella chiarezza degli obiettivi che la società si è posta. Un terzino destro, eventualmente un centrale, un centrocampista con attitudini di raccordo tra difesa e centrocampo e un attaccante: ecco i profili che il Milan ricercherà sul mercato. Poi, come sempre, ci sono i sogni raffigurati in questo caso da due colpi di prestigio a parametro zero: Rabiot, su cui il Milan lavora con convinzione, e Depay che da svincolato potrebbe accendere il desiderio della squadra mercato rossonera. La speranza infine, sospinta da una buona e lodevole volontà, è quella di tenere al Milan i big three: Maignan, Leao e Theo. Per loro il Milan ha desiderio di respingere ogni offerta e siglare l’accordo sui rinnovi dei due francesi.

