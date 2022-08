Gianni Rivera, ex calciatore e leggenda del Milan, ha parlato della squadra rossonera alla Gazzetta dello Sport

Gianni Rivera parla così del Milan e della possibilità di rivincere lo Scudetto. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO – «Il Milan può rivincere, certo. A maggio ha festeggiato con merito, con i riconoscimenti da dividere tra società, allenatore, calciatori. In estate, poi, non mi sembra certo che la squadra si sia sfasciata.»

SECONDA STELLA – «Ogni vittoria ha un significato. Quanto al Milan, questa seconda stella sarebbe potuta arrivare prima ma qualcosa evidentemente è andato storto.»

FAVORITE PER IL CAMPIONATO – «Il bello del calcio è che, prima di giocare, non si sa niente, anche se tutti fanno previsioni. È come dire se domani pioverà, quando fuori c’è il sole…»

INTER E JUVENTUS DELUSE – «E io, da milanista, spero che queste delusioni continuino…»

TORNARE NEL MONDO DEL CALCIO – «Non è detta l’ultima parola. Ho il cartellino da allenatore professionista, nella mia vita sto bene ma mi piacerebbe tornare nel calcio.»

DA ALLENATORE O DIRIGENTE – «Anche da allenatore a quasi 80 anni, perché no? In fondo, un allenatore non deve correre…»

