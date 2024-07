Il Milan potrebbe tentare un ultimo rilancio alla voce commissioni con Kia Joorabchian per chiudere l’affare Zirkzee in rossonero.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Nelle ultime però, complice anche l’arrivo a Milano del procuratore dell’olandese Kia Joorabchian, il Milan potrebbe tentare un ultimo assalto all’olandese.

Zirkzee-Milan: non è finita

E’ finita solo quando è finita. Potrebbe essere questo lo slogan, il dogma a cui si affidano i vertici di Via Aldo Rossi. Il Manchester United che negli ultimi giorni si è inserito nella trattativa Zirkzee-Milan potrebbe avere problemi nel pagare le commissioni richieste da Kia Joorabchian. Motivo per il quale, anche dopo avervi documentato dell’arrivo a Milano dell’agente dell’olandese, il Milan potrebbe optare per ultimo assalto, alzando fino a 10 milioni l’offerta alla voce commissioni richieste da Kia.

Joshua Zirkzee

Lo sforzo del Milan

Il Milan si è imposto dei parametri, di natura etica, in merito alle commissioni da corrispondere agli agenti. La Fifa suggerisce a tal proposito che le commissioni non dovrebbero superare il 4% del costo del cartellino. Cosa molto diversa rispetto alle percentuali che incasserebbe Kia Joorabchian qualora venissero approvate le sue richieste: 15 milioni equivarrebbero infatti al 37%. Qualora il Milan, forzando la propria policy, decida di spingersi a 10 milioni, corrisponderebbe al procuratore una commissione pari al 25%. Occorrerà capire se questa mossa, qualora venga avanzata, potrà essere decisiva.

