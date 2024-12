Milan, sgarbo all’Inter. Un attaccante al centro della disputa

I rossoneri, in vista dell’inevitabile revisione del parco punte per la prossima stagione, hanno messo gli occhi su di un giocatore nell’orbita nerazzurra.

Il calciomercato estivo si preannuncia come un periodo di intensa attività e di strategiche manovre da parte dei club. In particolare, il Milan, si affaccia a questo appuntamento con l’obiettivo di rinnovare e rafforzare il proprio attacco, di fronte a cambiamenti significativi e sfide importanti.

La situazione degli attaccanti del Milan, tra certezze vacillanti e possibili addii, configura un panorama in evoluzione, con il club rossonero già proiettato verso la ricerca di nuovi talenti in grado di apportare freschezza e potenzialità alla propria linea offensiva.

Parco attaccanti attuale

Il Milan, con l’avvicinarsi dell’estate, si trova a dover ponderare attentamente le mosse future relativamente al proprio reparto offensivo. Álvaro Morata rappresenta una delle poche certezze in attacco, mentre la permanenza di Tammy Abraham, in prestito secco dalla Roma, appare incerta, soprattutto date la sue prestazione al di sotto delle aspettative e le elevati richieste economiche dei giallorossi. Parallelamente, Luka Jović è in procinto di lasciare il club, delineando un quadro di potenziale rivoluzione per la linea avanzata rossonera che presenta anche un Camarda da integrare definitivamente in prima squadra.

Club amici

L’operazione che potrebbe portare una nuova punta a vestire la maglia del Milan si fa largo anche grazie agli ottimi rapporti che intercorrono con il club in cui gioca l’attaccante attenzionato che potrebbe fare incastrare uno scambio che includerebbe due giovani talenti rossoneri che attualmente giocano già nello stesso club. Questa mossa strategica non solo permetterebbe al Milan di aggiudicarsi le prestazioni di un attaccante già formato e di grande prospettiva ma anche di consolidare ulteriormente le proprie fila sfruttando i prodotti del proprio vivaio e, perché no, fare uno sgarbo ai cugini nerazzurri…

Mossa audace

Il Milan si muove già con audacia sul fronte mercato, valutando l’inserimento di un nuovo attaccante capace di portare un contributo significativo alla squadra. In questo contesto, emerge il nome di Sebastiano Esposito, giovane promessa cresciuta nella primavera dell’Inter e attualmente in prestito all’Empoli. Il talento,classe 2002, è in toscana in prestito con diritto di riscatto già fissato a 5 milioni ed gli ottimi rapporti del Milan con la società toscana potrebbero far si che l’Empoli lo riscatti per poi rigirarlo al Milan per una cifra circa raddoppiata che potrebbe scendere con l’inserimento nell’affare di uno od entrambi i rossoneri attualmente in prestito ad Empoli: il portiere Devis Vasquez e l’attaccante Lorenzo Colombo.

Lorenzo Colombo

