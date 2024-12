Billy Costacurta vuole un nuovo capitano per il Milan

L’ex difensore, che col Milan ha vinto tutto e sa bene cosa voglia dire farne parte, dagli studi di Sky Sport lancia una proposta forte e decisa.

La conferma arriva direttamente dalle parole di una leggenda del calcio italiano e del Milan in particolare, Alessandro Costacurta, che durante un’intervento a Sky Calcio ha espresso il suo pensiero a riguardo di una questione basilarmente di identitá.

Il Milan delle ultime stagioni ha forse perso un po’ di quel senso di appartenenza che l’ha sempre contraddistinto, soprattutto negli anni più vincenti della sua storia e Costacurta ne ha decisamente fatto parte.

Parola di Billy

Alessandro Costacurta è nato in provincia di Varese e cresciuto calcisticamente nel Milan. Viene inserito stabilmente in prima squadra a partire dalla stagione 1986-87, dopo il prestito al Monza. Esploso con Arrigo Sacchi, passerà tutta la sua carriera con la maglia rossonera, toccando 663 presenze totali e vincendo ben 7 scudetti e 5 Coppe dei Campioni o Champions League. Con Tassotti, Baresi e Maldini ha fatto parte di una delle migliori difese della storia del calcio. Dopo una carriera vincente e longeva, si è ritirato nel 2007 all’età di 41 anni diventando ora opinionista sportivo. Uno che di milanismo ne sa ed è sempre vicino alle questioni rossonere, anche quelle di identità ed appartenenza. E proprio di questo ha parlato recentemente negli studi di Sky.

La fiducia del Milan

Il recente rinnovo di contratto di un giocatore rossonero rivela molto più di una semplice proroga burocratica; dimostra la fiducia incondizionata del Milan in un giocatore considerato un pilastro per il futuro della difesa rossonera. Cresciuto nelle giovanili del club, il milanese e milanista ha dimostrato un’evoluzione notevole, consolidando la sua posizione e mostrando doti sia tecniche che caratteriali che lo proiettano nel ruolo di leader naturale.

Un capitano

Le parole di Costacurta non lasciano spazio a dubbi: per l’ex difensore rossonero, Matteo Gabbia rappresenta il vero capitano del Milan. Questa asserzione enfatizza non solo le qualità difensive del giovane centrale ma pone l’accento sull’importanza del comportamento e della leadership in un ambiente competitivo come quello del calcio di alto livello. Nato nella provincia di Milano e cresciuto nell’incubatore di talenti di Milanello, Gabbia incarna perfettamente il concetto di quello che, sempre secondo Costacurta, potrebbe e dovrebbe essere il nuovo capitano del Milan.

Matteo Gabbia

