Cardinale assente al gala di San Siro per i 125 anni del Milan. Cosa c’è dietro?

Come riportato da Noi Milan, giunge una notizia inaspettata a pochi giorni dalla serata di festeggiamenti per i 125 anni dei rossoneri che precederá Milan-Genoa domenica. Il patron Cardinale sará assente, perché?

Il mondo rossonero, e non solo, è in fermento per la prossima festa di compleanno del Milan, una celebrazione che segna ben 125 anni di storia rossonera. Un evento atteso che mira a essere un momento di condivisione e commemorazione per una delle società più titolate e storiche del panorama calcistico mondiale.

Tuttavia, un’ombra sembra gettarsi su questo evento così importante: la notizia dell’assenza di Gerry Cardinale, il numero uno del fondo RedBird che detiene il Milan dal 2022. La sua assenza ad un evento tanto significativo genera interrogativi e discussioni, nonostante il club sia concentrato sulla gara di domani contro la Stella Rossa in Champions League.

La celebrazione

La serata dedicata ai 125 anni del Milan si prospetta ricca di emozioni e momenti indimenticabili. Per domenica sera la società ha previsto una serie di iniziative per rendere omaggio alla lunga e gloriosa storia del club. Innumerevoli ex leggende che hanno vestito la maglia rossonera (da Franco Baresi a Marco Van Basten solo per citarne un paio) saranno presenti a San Siro, garantendo un tuffo nei ricordi più belli e nelle vittorie che hanno reso il Milan un gigante del calcio internazionale. Musica, giochi di luce ed una coreografia mastodontica che coinvolgerá tutti i tre anelli dello storico impianto milanese faranno da cornice ad un evento memorabile che anticiperà il match tra Milan e Genoa.

Il futuro del Milan

Negli ultimi giorni sono state molte le discussioni e le voci di corridoio riguardanti i piani di Gerry Cardinale per il Milan a medio e lungo termine, soprattutto a riguardo dei suoi rapporti economici con il fondo Elliott, precedentemente proprietario del Milan. Gerry Cardinale ha l’intenzione di tenere il controllo del Milan prolungando il prestito con il fondo Elliott fino al 2028? Si mira alla realizzazione di uno stadio di proprietà o, quanto meno, all’avanzamento significativo del progetto entro tale data Queste mosse sono a dir poco cruciali per il rilancio e la crescita futura del club e l’assenza del patron ad una serata importante come quella della celebrazione di 125 anni di Milan alimentano riflessioni.

Gerry Cardinale

Un’assenza sorprendente

Nonostante l’attesa e l’entusiasmo che circonda l’evento, l’assenza di Gerry Cardinale solleva quindi inevitabili domande e supposizioni. Cardinale, a capo del fondo RedBird che ha preso le redini del Milan nel 2022, non farà parte dei festeggiamenti. Questa decisione ha stimolato varie congetture, specialmente alla luce delle recenti voci di un suo possibile disimpegno dal progetto Milan. Nonostante ciò, è stato chiarito che gli impegni pregressi dell’imprenditore di Philadelphia impediranno la sua presenza, e non vi è alcuna relazione con speculazioni o dubbi sul suo coinvolgimento attivo nel futuro del club rossonero.

