Clamoroso, contro il Genoa in panchina potrebbe non esserci Fonseca. Il piano del Club

Il tecnico portoghese, dopo la sconfitta e lo sfogo contro la classe arbitrale post Atalanta-Milan, è finito di nuovo nel ciclone. Il club ora si muoverà così.

Nel mondo del calcio, le dichiarazioni post-partita avventate unite ad un risultato deludente possono talvolta costare caro, specie quando si tratta di commenti particolarmente critici nei confronti dell’arbitraggio come quelli di Paulo Fonseca dopo Atalanta-Milan dello scorso venerdì.

Il tecnico rossonero, si trova ora nel mirino della critica e della procura federale a seguito delle sue parole espresse dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue critiche verso l’arbitro Federico La Penna unite ad una seconda frazione di gioco a dir poco deludente dei suoi uomini non gli stanno facendo vivere di certo una settimana tranquilla.

Il caso Fonseca

Paulo Fonseca, al termine del confronto perso dal Milan a Bergamo, non ha nascosto il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali, focalizzando in particolare l’attenzione sul gol del primo vantaggio di Charles De Ketelaere convalidato all’Atalanta, che a suo dire avrebbe dovuto essere annullato per fallo netto su Theo Hernandez. Le affermazioni di Fonseca, di natura piuttosto decisa e che hanno esternato una sensazione di poca trasparenza della classe arbitrale nei confronti del suo Milan, sono state rapidamente colte dalla Procura Federale, dando vita a un’indagine che ora vede l’allenatore a rischio squalifica. Se a ció aggiungiamo l’altalenanza dei risultati sportivi dei rossoneri la situazione diventa delicata.

Disappunto e diplomazia

In questo contesto, i vertici del Milan, inclusi figure come il presidente Paolo Scaroni, si sono già mossi per calmare le acque. La diplomazia interna potrebbe giocare un ruolo chiave nella risoluzione della vicenda, con il club che cerca di navigare tra le esigenze di giustizia sportiva e la volontà di proteggere i propri interessi celando però un certo disappunto verso l’atteggiamento dell’allenatore. Le parole dello stesso Scaroni sono state volte a stemperare gli animi con questi esatti termini: “È una cosa che decide l’arbitro, io non opino mai sulle decisioni degli arbitri. Gli arbitri hanno sempre ragione per definizione”.

Moncada, Furlani e Scaroni

Il piano del Club

Di fronte alla prospettiva di una sanzione economica ed una squalifica per Paulo Fonseca, il club rossonero ha avviato delle manovre atte a mitigare le conseguenze delle sue esternazioni. L’ipotesi di un patteggiamento emerge come strategia principale, con l’obiettivo di trasformare una possibile squalifica in una multa pecuniaria. Tale esito sarebbe particolarmente importante in vista della prossima partita casalinga contro il Genoa, in occasione della quale il Milan celebrerà il suo 125° anniversario: un momento di festa che potrebbe essere offuscato dall’assenza del tecnico dalla panchina.

