Che sorpresa a Milanello. Un grande ex a colloquio con Ibra

Alla vigilia della sfida di San Siro contro la Stella Rossa che il Milan è decisamente chiamato a non sbagliare, questa mattina a Milanello si è assistito ad una scena davvero inaspettata.

Nella giornata che anticipa il fondamentale esame della sesta giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-2025, il Milan affina i dettagli a Milanello in vista del match contro la Stella Rossa.

Il match di domani sera a San Siro non solo potrebbe sigillare il passaggio ai playoff per i meneghini guidati da Paulo Fonseca ma anche dare serie speranze di una qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Un’occasione da non perdere

La partita di domani rappresenta un cruciale banco di prova per il Milan, desideroso di rafforzare la propria posizione nel panorama europeo dopo troppi balbettii in campionato. Con una vittoria, la squadra non solo potrebbe assicurarsi un posto nei playoff ma anche avvicinarsi significativamente alla qualificazione agli ottavi di finale diretti, un traguardo che sembrava impensabile dopo le prime due partite di Champions e le conseguenti sconfitte contro Liverpool e Bayern Leverkusen.

I probabili undici, senza Pulisic

Una delle principali sfide per Fonseca in vista della partita è la necessità di rimpiazzare Christian Pulisic, fuori gioco a causa di un infortunio al polpaccio rimediato a Bergamo. Il tecnico portoghese sembra avere due opzioni principali: schierare Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista od optare per Álvaro Morata in quella posizione facendo agire Tammy Abraham da unica punta. L’undici rossonero dovrebbe comprendere Maignan tra i pali, con un quartetto difensivo composto da Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, e Theo Hernández. A centrocampo gli stakanovisti Fofana e Reijnders, mentre le ali saranno occupate da Musah o Chukwueze a destra con Leão a sinistra.

Sorpresa a Milanello

L’allenamento di rifinitura del Milan ha riservato una piacevole sorpresa: la presenza di Thiago Silva, ex difensore brasiliano del Milan, visto e fotografato a colloquio con Zlatan Ibrahimovic. Protagonisti assoluti dello scudetto 2011 i due si sono intrattenuti sia dentro che fuori le strutture di Milanello a testimonianza di un legame ancora vivo con l’indimenticato centrale verdeoro che, a 40 anni, gioca ancora essendo tornato nel suo paese ed avendo quest’estate sottoscritto un contratto biennale con la Fluminense.

