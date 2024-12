Milano-Roma, asse caldo. Il calciomercato rossonero può partire da qui

Le nuove esigenze del neo tecnico giallorosso Claudio Ranieri unite alla situazione di un rossonero in particolare e ad una pedina di scambio gradita al Milan possono fare scattare l’operazione a gennaio.

In un calcio sempre più dinamico e mutevole, il mercato rappresenta la metafora perfetta di come idee e necessità diverse possano incastrarsi tra di loro andando a modificare le strategie e le ambizioni delle squadre.

In questo contesto, due grandi club italiani come Milan e Roma, hanno in mente movimenti che, già a gennaio, potrebbero influenzare non solo le loro mosse di mercato ma addirittura andare a compensare a vicenda le rispettive lacune in rosa.

Affari recenti e futuri

La storia recente tra i due club dimostra una certa apertura al dialogo e alle operazioni congiunte, come testimonia lo scambio di prestiti tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Tuttavia, ogni futura trattativa dovrà tener conto non solo delle esigenze tecniche ma anche delle disponibilità economiche, in un contesto segnato da incertezze e da un mercato sempre più attento alla sostenibilità finanziaria. Claudio Ranieri e Paulo Fonseca hanno fatto richieste precise e l’assenza Milano-Roma le potrebbe fare diventare realtà.

Le esigenze di Ranieri

Dal suo ritorno in giallorosso Claudio Ranieri sta tentando di rialzare la Roma dalle secche della bassa classifica e, ad un mese dal suo insediamento, ha ora chiaro quali sono le zone del campo dove è più impellente intervenire tramite l’incombente mercato di gennaio. La fascia destra difensiva della Roma è una priorità dato soprattutto le inconsistenti prestazioni del turco Celik e Ranieri guarda con attenzione all’evolversi della situazione di Davide Calabria al Milan. Con un contratto in scadenza nel 2025 e le pressoché nulle possibilità di un rinnovo per il capitano rossonero, il Milan potrebbe accontentarsi di un indennizzo contenuto che, oltre all’alleggerimento del monte ingaggi, sarebbe ben accetto dal club milanese.

Davide Calabria

Un trequartista per Fonseca

Sembra una questione di capitani; Lorenzo Pellegrini, omologo in questo status di Davide Calabria in giallorosso, si trova in una fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2026. Le prestazioni recenti e le scelte tecniche hanno relegato Pellegrini in panchina, alimentando voci su una possibile cessione del giocatore e Fonseca chiede da tempo rinforzi per la trequarti del suo Milan. Zona del campo ora in situazione particolarmente critica visto l’infortunio dello scorso weekend di Christian Pulisic che non ha sostituti naturali nella rosa rossonera. L’interesse del Milan per Lorenzo Pellegrini non è quindi casuale: il giocatore rappresenterebbe un tassello prezioso per colmare le lacune tecniche e tattiche e la sua valutazione si aggira al momento attorno ai 20 milioni di Euro. Questo puzzle tattico ed economico tra Milano e Roma sará fattibile?

