Tra calcio e finanza. Ecco il futuro del Milan di Cardinale

La stimata testata giornalistica Calcio e Finanza fa i conti in tasca al patron del Milan Gerry Cardinale e rivela i piani economici e sportivi futuri per il club rossonero.

In un contesto sportivo globale dove il calcio fa da padrone, tra investimenti miliardari e mosse finanziarie di vasta portata, emerge in queste ora la situazione dell’imprenditore americano Gerry Cardinale e del suo Milan.

Tra capitali investiti o da ripagare, progetti imponenti ed un pianoalla ricerca di successi sul campo, la situazione del Milan sotto la proprietà di Cardinale e RedBird è stata analizzata a fondo dall’autorevole Calcio e Finanza in questi termini.

L’investimento di Cardinale

Da quando Gerry Cardinale, attraverso il fondo RedBird, ha acquistato il Milano per una cifra stimata complessiva di 1,2 miliardi di euro, l’intento di imporsi come una proprietà a lungo termine all’interno del club non è mai stato un segreto. Attraverso l’investimento iniziale di 650 milioni di euro ed un prestito fornito dal fondo Elliott per 550 milioni, l’arrivo di Cardinale ha spronato il club a intraprendere un percorso di crescita sportiva e finanziaria. Una strategia che tuttavia si porta dietro il peso della gestione del debito, per il quale è previsto un imminente rifinanziamento.

Un nuovo stadio

Tra le ambizioni di Cardinale non c’è solo la solidità finanziaria ed il successo sportivo, ma anche il desiderio di regalare al Milan e ai suoi tifosi un nuovo stadio. Al momento l’attenzione si divide tra due progetti principali: la realizzazione di un nuovo impianto a San Donato, per il quale sono già stati investiti 55 milioni di euro spalmati nei due ultimi bilanci annuali, e l’opzione di un nuovo San Siro, condiviso con l’Inter. Questi non sono solo progetti infrastrutturali ma vere e proprie dichiarazioni d’intenti, volti a incrementare i ricavi e il valore globale del club.

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic

Rinegoziare il futuro

Il rapporto di RedBird e Cardinale con il fondo Elliott, finora sostegno finanziario cruciale per l’acquisizione del Milan, sta per entrare in una nuova fase. Cardinale, anticipando la scadenza del 2025, mira a rifinanziare i 700 milioni di euro, cifra che comprende il capitale e gli interessi maturati, estendendo la scadenza del debito fino al 2028. Questa manovra viene letta da Calcio e Finanza come un attestato di fiducia nell’impatto a lungo termine del suo investimento iniziale ed apre la strada per ulteriori iniezioni di capitale, possibilmente anche da nuovi investitori, consolidando così il futuro finanziario del club.

