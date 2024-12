Milan, caccia ad un terzino versatile. Il prescelto gioca in Champions

Con la situazione di Davide Calabria sempre più verso l’interruzione del rapporto e la necessità di un vice Theo, l’attenzione sul mercato è rivolta verso un nome nuovo ed accessibile.

Nel calciomercato, costantemente in fermento, le squadre di Serie A sono sempre alla ricerca di nuovi talenti in grado di rafforzare le proprie rose. Il Milan, per di più con esigenze piuttosto evidenti, non fa eccezione.

Con una stagione densa di impegni, il club rossonero guarda con interesse e un po’ di premura verso giocatori capaci di apportare qualità e freschezza alla squadra, soprattutto nei ruoli meno coperti come quello di laterale difensivo. Il profilo individuato dall’area scouting rossonera risponde perfettamente a queste caratteristiche, anche sotto il profilo economico.

Una necessitá

Con la finestra di calciomercato invernale alle porte, il Milan valuta le proprie mosse in termini di rinforzi sulle fasce difensive. La squadra è alla ricerca di un vice per Theo Hernandez sul lato sinistro della difesa e di un rinforzo sulla fascia destra, dato che né Emerson Royal né Davide Calabria, quest’ultimo ormai fuori dal progetto, sembrano fornire le garanzie attese. La situazione fisica e le prestazioni di Theo, inoltre, aumentano ulteriormente la necessità di andare alla ricerca di un profilo di livello sul mercato.

Competizione

Il Milan, tuttavia, non è l’unico club ad aver posato gli occhi su questo profilo. Napoli e Roma sono anch’essi interessati al talento che già gioca in Champions League, rendendo il corteggiamento un vera e propria competitivo. Il giocatore, tuttavia, potrebbe essere acquistato pagando una clausola rescissoria relativamente bassa; una cifra alla portata di diversi club italiani che potrebbero così ingaggiare un giovane di prospettiva a condizioni economiche favorevoli.

Geoffrey Moncada

Un talento con una preferenza rossonera

Amar Dedic, classe 2002, terzino destro (o sinistro visto sua versatilità da ambidestro) bosniaco in forza al Red Bull Salisburgo, non nasconde la sua predilezione per il Milan. Il giovane giocatore, con già una buona esperienza in Champions League, si distingue per capacità tecniche, rapidità e senso della posizione potendo anche ricoprire più ruoli sulla fascia. La sua passione per i rossoneri, già trapelata la scorsa estate, lo rende un obiettivo particolarmente affascinante per il Milan, che potrebbe trovare in lui il rinforzo ideale per la propria difesa a prezzi decisamente accessibili. Una clausola di 12 milioni di Euro presente nel suo contratto con gli austriaci lo renderebbe infatti un acquisto sensato ed intelligente.

