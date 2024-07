Il Milan, forte del sì di Abraham, sta trattando con la Roma per trovare un accordo. I rossoneri hanno un piano ben preciso per l’inglese.

Nel fervore della sessione estiva di calciomercato, le squadre si muovono silenziose ma decise per rinforzare i propri organici in vista della prossima stagione. Tra i nomi che fanno rumore in questo periodo, spicca quello di Tammy Abraham, attaccante in forza alla Roma, che potrebbe fare le valigie e trasferirsi a nord, vestendo la maglia del Milan. Le voci di corridoio suggeriscono un interesse concreto da parte dei rossoneri, ma l’affare sembra essere tutt’altro che semplice.

Il Milan in cerca di attaccanti

Il Milan sembra essere particolarmente attivo in queste settimane di mercato, alla ricerca di un attaccante che possa affiancare Álvaro Morata. Oltre a Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund, il club ha posato gli occhi anche su Tammy Abraham, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’. Il centravanti inglese, già noto ai tifosi italiani per le sue prestazioni con la maglia della Roma, sarebbe stato proposto al Milan dagli agenti del giocatore. L’intenzione è quella di trovare una nuova squadra per Abraham, ma le condizioni economiche richieste sembrano essere un ostacolo.

La trattativa: un crocevia complicato

Il Milan mostra interesse per Abraham, ma le condizioni sotto le quali il club accetterebbe l’affare sono ben precise. Una di queste prevedrebbe l’inserimento di contropartite tecniche nell’operazione. Il nome di Alexis Saelemaekers è emerso come possibile pedina di scambio che potrebbe interessare alla Roma. Tuttavia, l’ostacolo maggiore rimane la richiesta economica dei giallorossi: la Roma è disposta a lasciar partire il suo attaccante, ma solo dietro un pagamento che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra che, al momento, sembra fare storcere il naso ai dirigenti del Milan.

Una volontà comune: riunire Abraham e Tomori

Nonostante le difficoltà negoziali, un elemento potrebbe giocare a favore dell’eventuale trasferimento di Abraham al Milan: il desiderio del giocatore di essere nuovamente compagno di squadra di Fikayo Tomori. I due, amici fin dall’infanzia, hanno condiviso percorsi professionali in Inghilterra prima di ritrovarsi nuovamente in Serie A. L’ok del giocatore al trasferimento potrebbe rappresentare un fattore chiave nelle trattative tra i due club.

In conclusione, il trasferimento di Tammy Abraham al Milan rappresenta uno degli intrecci più intriganti di questo calciomercato estivo. I tifosi rossoneri sono in attesa di sviluppi, sperando che la trattativa possa concretizzarsi in modo positivo, portando così un rinforzo di spessore in attacco per la squadra. Solo il tempo dirà se queste voci diverranno realtà o se rimarranno soltanto speculazioni di mercato.

