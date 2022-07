I rossoneri che ieri hanno iniziato il ritiro precampionato vogliono fare almeno un colpo nel ruolo alle spalle della punta.

Sky Sport fa il punto sul mercato del Milan sostenendo che i colpi sulla trequarti potrebbero essere due invece di uno. Sì perché ieri è partita la prima offerta ufficiale per Charles De Ketelaere del Bruges, proposta da 20 milioni di euro prontamente rifiutata dal club belga che ritiene possa scatenarsi un’asta sul ragazzo.

Hakim Ziyech

Nel frattempo i rossoneri non perdono di vista Hakim Ziyech del Chelsea avendo incassato l’ok del giocatore a trasferirsi a Milano: si cerca la formula coi londinesi, non si esclude un trasferimento a titolo definitivo. Il marocchino non è ritenuto centrale nel progetto dei Blues che quindi potrebbero lasciarlo partire.

