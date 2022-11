Tra poco il calcio d’inizio di Milan Spezia. Durante la lettura delle formazioni applausi dei tifosi rossoneri per Daniel Maldini

Tra poco il calcio d’inizio di Milan Spezia. Durante la lettura delle formazioni applausi dei tifosi rossoneri per Daniel Maldini.

L’ex rossonero è andato via quest’estate e per la prima volta gioca contro i suoi ex compagni e il club di suo padre

The post Milan Spezia: applausi per Daniel Maldini alla lettura della formazioni appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG