L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Milan Spezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Spezia, valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

1′ Occasione Milan – subito pericoloso il Milan con un azione iniziata da Messias che gira per Diaz che a sua volta allarga per Theo che duetta con Leao, cross per Origi che prova la girata, pallone fuori

The post Moviola Milan Spezia: l’episodio chiave del match appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG