Milan-Spezia, Serra in lacrime, il bel gesto dei rossoneri

Milan-Spezia termina 1-2 per i liguri, risultato condizionato da un vistoso errore dell’arbitro Marco Serra che non ha aspettato per dare il vantaggio ai rossoneri sull’1-1. Il Corriere della Sera rivela due retroscena poco successivi alla svista. Il direttore di gara ha subito capito di aver sbagliato e dopo il fischio finale sarebbe stato visto addirittura in lacrime.

Al rientro negli spogliatoi anche il Milan stesso si è reso conto dello stato di disagio dell’arbitro e ha accettato le sue scuse; successivamente Zlatan Ibrahimovic insieme a qualche compagno è andato a consolarlo nel suo stanzino. Di conseguenza Stefano Pioli non ha calcato la mano più di tanto in conferenza stampa su un errore che potrebbe costare molto caro a Marco Serra, ma che di sicuro costa 3 punti ai rossoneri.