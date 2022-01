Chiesta la ripetizione di Milan-Spezia

Il Codacons sta preparando una diffida nei confronti della FIGC per chiedere la ripetizione di Milan-Spezia di ieri; se l’arbitro ammettesse l’errore nel referto si potrebbe effettivamente rigiocare. Ci sono dei precedenti di gare ripetute nelle serie inferiori anche in Italia.

Il Presidente del Codacons, Marco Donzelli ha detto: “Si tratta senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso, certamente commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri, i quali, Rebic tra tutti, hanno dimostrato enorme sportività nei suoi confronti, ma che purtroppo ha finito con il condizionare enormemente la partita. Chiederemo formalmente alla F.I.G.C. la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva (il Milan è infatti in lotta per lo Scudetto, e un errore di questo tipo comporta un enorme danno) e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici“.