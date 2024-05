Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituire il partente Olivier Giroud ma potrebbe servirgli anche un bomber “di scorta”.

Il Milan da tempo sta cercando il sostituto di Olivier Giroud che passerà al Los Angeles FC: si ricerca un attaccante giovane ma che già da subito sia in grado di essere titolare e garantire un buon numero di gol L’obiettivo primario, come è noto, è Joshua Zirkzee del Bologna.

L’occasione

Il Milan starebbe però valutando anche Andrea Pinamonti come opzione per la prossima estate; lo riporta TMW. L’attaccante del Sassuolo non è certo la prima scelta della dirigenza ma potrebbe rappresentare un’occasione da sfruttare qualora si decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza a Luka Jovic. Il serbo ha un contratto annuale ma la società ha facoltà di esercitare un’opzione per prolungarlo; la sua stagione ricca di alti e bassi non ha ancora chiarito le idee alla dirigenza.

Andrea Pinamonti

Il profilo

Con la retrocessione in Serie B del Sassuolo è probabile che si presentino grandi occasioni per il Milan ma non solo; ci sono tanti big che potrebbero cambiare squadra a prezzo di saldo. I rossoneri potrebbero permettersi di pagare il lauto ingaggio di Pinamonti che attualmente guadagna oltre 2 milioni netti a stagione; ben poche altre squadre potrebbero. Il 25enne ex Inter ha segnato 11 gol in Serie A in questa stagione; insieme a lui potrebbero partire anche Domenico Berardi e Armand Laurienté.

