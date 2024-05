L’ala destra del Milan Christian Pulisic ha vissuto la miglior stagione di sempre della sua carriera.

Christian Pulisic ha parlato a Il Giornale della sua prima stagione al Milan, 9 mesi non felicissimi per la squadra in realtà. “Rinascita C’è una spiegazione molto semplice: nei due anni precedenti al Chelsea ho patito una serie di infortuni e qualche cambio di panchina che non mi hanno giovato. Al contrario esatto di quello che è accaduto a Milanello: dal primo giorno ho ricevuto la fiducia di tutti, è stata la svolta. Che voto mi do? Non più di sette”.

Cambio di lato e piccolo segreto

“E’ proprio vero e qualche volta, con lo staff tecnico, scherziamo sull’argomento: non sono più capace di giocare a sinistra! La verità è che mi sono talmente abituato a destra e ne ho tratto sicuro giovamento anche nel fare gol grazie a un piccolo segreto. Si chiama Rafa Leao. Ho studiato e capito come si muove. Lui di solito attira su di sé uno, o tre avversari e allora la difesa risulta sguarnita da qualche altra parte, così io mi muovo, vado al centro dell’area sicuro come sono di ricevere lì il passaggio giusto al momento giusto”.

Christian Pulisic

Sulla contestazione dei tifosi

“I tifosi ci hanno spinto e aiutato per tutta la stagione, col rumore e con l’entusiasmo, con il tutto esaurito: per questo motivo ho rispetto del loro stato d’animo attuale“.

Le 3 gare orribili

“L’eliminazione dall’Europa League e il ko nel derby? Posso pensare che abbiamo affrontato queste partite senza la giusta organizzazione, non sempre abbiamo difeso in modo giusto, forse la strategia non è stata perfetta, siamo diventati vulnerabili lasciando esposta la fase difensiva per la voglia di attaccare sempre”.

Il rapporto con Pioli

“Pioli mi ha detto esattamente quello che avrebbe voluto da me, in quale ruolo mi avrebbe utilizzato. E, al contrario di qualche suo collega, nel corso di tutta la stagione non è mai venuto meno a quell’impegno. Mi trovo bene con lui“.

