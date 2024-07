La Roma ha chiesto informazioni su Alvaro Morata, su cui però il Milan è in netto vantaggio. Le prossime ore saranno decisive.

Il Milan prosegue la propria ricerca di un attaccante e sembra aver individuato in Alvaro Morata il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud volato in MLS. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria di 13 milioni, fattore che lo fa essere una ghiotta occasione per chiunque. Nelle ultime ore nella trattativa per portarlo al Milan è intervenuto Ibra che pare abbia sbloccato anche le ultime riserve dello spagnolo ad accettare il progetto rossonero. Orazio Accomando però, tramite un post sul proprio profilo X, ha svelato che di un clamoroso inserimento per Morata di un’altra big di Serie A.

La Roma bussa per Morata

Il Milan avanza con decisione verso Alvaro Morata, ponendo lo spagnolo in cima ad ogni preferenza per l’attacco. Nelle ultime ore si è infatti registrata un’accelerata importante da parte del Club di Via Aldo Rossi, guidata da Ibrahimovic. Anche la Roma però però nella serata di ieri, ha provato a bussare alla porta dell’attaccante spagnolo, fresco finalista agli Europei con la propria Nazionale. In realtà l’interesse dei giallorossi per l’ex Juve risale a un mese fa.

Alvaro Morata

L’offerta del Milan a firma Ibrahimovic

Il ruolo delle svedese nella trattativa tra il Milan e Morata è senza dubbio decisivo, sponsor ideale dei rossoneri. Orazio Accomando svela anche le cifre proposte allo spagnolo, e il principio d’accordo sul quale potrebbe nascere l’intesa. Il giornalista ha infatti affermato che “si lavora un triennale a 6M, bonus inclusi”. L’affare è ormai in fase di definizione e le prossime ore potrebbero essere decisive.

#Morata–#Milan si lavora un triennale a 6M, bonus inclusi. Il capitano della Spagna vuole prima concludere l'#Europeo. Nella serata di ieri c'è stato un nuovo inserimento della #Roma, che aveva chiesto informazioni anche un mese fa. #Milan oggi avanti e proverà a chiudere nelle… https://t.co/z44CS87rM7 — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 10, 2024

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG