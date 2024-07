Il Milan avrebbe chiesto informazioni al Real Madrid per Arda Guler, proponendo un affare in stile Brahim Diaz.

A volte poi ritornano, parafrasando il noto testo di una canzone di Antonello Venditti. Il profilo di Arda Guler aveva acceso, nello scorso mercato, le fantasie di Moncada e della squadra mercato rossonera. La trattativa per portare il turco al Milan non è mai realmente iniziata, terminata ancor prima di iniziare per via del forte interesse del Real Madrid. Il giovane gioiello ex Fenerbahçe non ha vissuto una stagione esaltante ai Blancos, complice un infortunio che ne ha rallentato l’inserimento. A distanza di un anno – scrive il quotidiano spagnolo ‘Sport’ – la pista Milan potrebbe clamorosamente riaprirsi.

Idea Guler per il Milan+

La notizia del possibile interesse del Milan per Arda Guler ha avuto eco non solo in Spagna, ma anche in Italia attraverso Sportmediaset. La squadra mercato rossonera infatti non sarebbe intenta solo a chiudere per il nuovo 9 ma, al contempo, starebbe lavorando sottotraccia con il Real Madrid per regalare a Fonseca il giovane gioiello turco. Quest’ultimo sarà chiuso, con ogni probabilità, da Mbappè e potrebbe quindi essere un’occasione anche per lui trovare una squadra in cui poter essere protagonista.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il Real apre, ma alle sue condizioni

L’intrigo di mercato sta iniziando a prendere forma, consistenza. Il Milan muove timidi passi per il turco, sperando di cogliere la ghiotta opportunità di aggiungere qualità e freschezza al reparto offensivo di Fonseca, e il Real Madrid riflette sull’opportunità. I Blancos potrebbero infatti aprire al trasferimento del turco al Milan, ponendo però delle condizioni molto chiare. Arda Guler potrebbe infatti vestire rossonero ripercorrendo la stessa formula che fù di Brahim Diaz: prestito con diritto di riscatto e futura recompra a favore del Real Madrid.

