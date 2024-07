Il Milan ha trovato l’accordo con Fofana che vuole assolutamente i rossoneri. Resta da piegare la resistenza del Monaco che chiede tanto per lasciarlo partire.

Il Milan, oltre al nuovo 9 da regalare a Fonseca, si occuperà di rinnovare il centrocampo con l’inserimento di almeno uno, se non due, elementi di valore che possano alzare il livello tecnico della rosa rossonera. Radio mercato negli ultimi giorni ha sottolineato l’interesse del Milan per Fofana del Monaco, interesse che sta prendendo sempre più corpo e consistenza. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato internazionale, attraverso un posto sul proprio profilo X ha svelato nuovi risvolti della trattativa tra il Milan e il Monaco, partendo dalal volontà del francese che ormai rappresenta una certezza.

Fofana vuole il Milan

Fofana ha scelto, ha deciso la sua prossima destinazione. Il centrocampo francese in forza al Monaco con un contratto in scadenza nel giugno 2025, ha ceduto alla corte della squadra mercato rossonero dicendo sì al contratto offerto dal Club di Via Aldo Rossi. Il giocatore sarebbe il profilo ideale per il gioco di Fonseca, perno ideale davanti alla difesa in fase di interdizione e abile nel palleggio in costruzione. Non è infatti un caso che il giocatore della Nazionale francese sia il primo della lista in casa Milan per rinforzare la mediana.

Paulo Fonseca

Il muro del Monaco

Fabrizio Romano comunica che nonostante l’intesa con il giocatore sia stata trovata, l’affare è tutt’altro da definirsi chiuso. Nonostante la scadenza del contratto ( giugno 2025, ndr ) del francese faccia supporre ad un richiesta del Monaco meno esosa, la realtà è che il club transalpino non ha per nulla intenzione di liberarsene se non a fronte di un’offerta importante. Non è un caso infatti che abbia rifiutato un’offerta da 30 milioni del Nottingham Forest. La volontà del giocatore, e il suo sì al Milan potranno senza dubbio aiutare la squadra mercato rossonera nel trovare un’intesa con il Monaco, seguiranno trattative.

Understand Youssuf Fofana has agreed personal terms with AC Milan. The player has accepted the proposal, he wants to join Milan. Negotiations ongoing with AS Monaco. Monaco already rejected €30m proposal from Nottingham Forest, as talks with AC Milan will follow. pic.twitter.com/KAuqJTfkO6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2024

