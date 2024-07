Il Milan sta valutando l’ipotesi di ingaggiare una terza punta. In lizza ci sono Depay e Abraham, con quest’ultimo il preferito di Fonseca.

In vista della prossima stagione, il Milan è attivamente impegnato a ridefinire il proprio attacco alla ricerca di soluzioni che possano rafforzare la squadra in maniera significativa. Dopo l’addio di Olivier Giroud e il mancato accordo per Joshua Zirkzee, i riflettori sono puntati sulle nuove possibili acquisizioni che permetteranno al club di affrontare i futuri impegni con rinnovato vigore.

Morata: il nuovo obiettivo del Milan

La squadra rossonera ha messo gli occhi su Álvaro Morata, il centravanti dell’Atlético Madrid nato nel 1992, come principale candidato a rafforzare il proprio attacco. Il giocatore spagnolo, con esperienze in club di calibro come Real Madrid, Juventus e Chelsea, potrebbe trasferirsi a Milano grazie alla clausola rescissoria da 13 milioni di euro prevista nel suo contratto con i ‘Colchoneros’. Il Milan ha proposto a Morata un contratto triennale, fino al 30 giugno 2027, con uno stipendio netto di 5 milioni di euro a stagione.

Depay o Abraham: la scelta per la terza punta

La ricerca di una terza punta da parte del Milan giunge alle battute finali e, come rivelato dallo stesso Zlatan Ibrahimović in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Paulo Fonseca, le opzioni contemplate sono Memphis Depay, attualmente svincolato, e Tammy Abraham della Roma. In particolare, sembra che l’allenatore portoghese abbia una predilezione per l’attaccante inglese, valutato come un’opzione preferenziale per completare l’attacco del Diavolo.

La sessione estiva del calciomercato si presenta quindi ricca di movimenti e strategie per il Milan, che mira a consolidare la propria rosa in vista delle sfide che la nuova stagione porterà. Con Morata come principale bersaglio e l’interesse per talenti come Depay e Abraham, la dirigenza milanista è chiaramente all’opera per assicurarsi che il reparto offensivo del team sia competitivo e possa aspirare ai più alti traguardi.

