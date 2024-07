Il Milan potrebbe cogliere l’opportunità di portare in rossonero Yusuf Yazici, pupillo di Fonseca al Lille. Può arrivare a parametro zero.

Nel panorama del calcio estivo, le squadre sono sempre alla ricerca di nuovi talenti che possano rafforzare la rosa in vista della stagione successiva. Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Paulo Fonseca, non fa eccezione e sembra avere le idee chiare su chi potrebbe essere il suo prossimo colpo di mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Yusuf Yazici, attaccante turco di grande talento, attualmente svincolato dopo gli ultimi anni trascorsi con il Lille.

Un profilo interessante per il Diavolo

Yusuf Yazici non è un nome nuovo nell’ambiente calcistico. Con esperienze significative in squadre come Trabzonspor e CSKA Mosca, oltre che nel Lille, ha dimostrato le sue qualità in campo internazionale. Nell’ultimo anno, ha accumulato 12 gol e 4 assist su 42 partite, coprendo competizioni di prestigio come la Ligue 1, la Conference League e la coppa nazionale francese. Una statistica non da poco, che testimonia il suo contributo offensivo e la sua versatilità in campo.

La concorrenza sul mercato

Nonostante il suo status di giocatore svincolato, Yazici non manca di corteggiatori. Il Fenerbahçe, in particolare, sembra essere molto interessato al giocatore, esercitando un certo pressing nei suoi confronti. Tuttavia, la decisione sul futuro dell’attaccante turco non è ancora stata presa, lasciando aperte diverse possibilità, tra cui un trasferimento in Serie A.

Il legame con Fonseca

Una possibile svolta nella trattativa potrebbe essere rappresentata dalla figura di Paulo Fonseca, ex tecnico di Yazici al Lille e attuale allenatore del Milan. Il giocatore, infatti, avrebbe un ottimo rapporto con il tecnico portoghese e, secondo le indiscrezioni, sarebbe più che felice di lavorare nuovamente sotto la sua guida. La prospettiva di proseguire la sua carriera in una squadra ambiziosa come il Milan, sotto la guida di un allenatore che lo conosce bene e sa come sfruttare le sue qualità, potrebbe essere un fattore decisivo per Yazici.

