Depay può essere un’ottima possibilità di mercato per regalare a Fonseca una terza punta. Ecco quanto chiede l’olandese per firmare.

Il Milan potrebbe non limitarsi a un solo acquisto in attacco. Ibra in conferenza stampa aveva ventilato questa ipotesi sottolineando sarebbe stato Fonseca a indicare alla società le proprie necessità in tal senso. La squadra mercato rossonera sta cercando di definire l’affare Morata, lavorando sulla base di un triennale a 6 milioni di euro annui, bonus compresi. Le prossime ore potrebbe essere decisive e regalare così il nuovo 9 al Milan, a fronte di una spesa di soli 13 milioni, il valore della clausola rescissoria che lega lo spagnolo all’Atletico Madrid. Come detto però, il Milan potrebbe ingaggiare anche un’altra punta. Il Milan riflette su due in particolare, uno tra questi è Depay. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha svelato alcuni importanti retroscena in merito al possibile arrivo dell’olandese in rossonero.

Depay: un profilo che piace

Il profilo di Depay piace e non poco in quel di Via Aldo Rossi. Gode di esperienza internazionale, sia a livello di club che di Nazionale. Il classe 1994, svincolato dal Barcellona, ha trascorso gli ultimi 18 mesi in prestito all’Atletico Madrid, giocandosi il posto proprio con Morata che, ad oggi, è il candidato numero uno a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Sotto la guida di Simeone, con la maglia dei Colchoneros, ha siglato 9 reti e 2 assist tra Liga, Champions League e Coppa del Re.

Paulo Fonseca

Le richieste di Depay al Milan

Il Milan come detto sarebbe ben lieto di assecondare l’eventuale richiesta di Fonseca di avere un terzo attaccante. Questo però a patto che rientri in determinati parametri economici, dettati dalle opportunità di mercato e dall’anagrafica del profilo specifico. L’olandese infatti, offerto al Milan e non solo, avrebbe avanzato la richiesta di un contratto biennale o triennale, quindi che abbia scadenza il 30 giugno 2026 o 2027, e uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione: Inoltre Depay vorrebbe gli venisse riconosciuto un premio alla firma. Tuttsport evidenzia che una richiesta simile difficilmente potrà essere assecondata dal Milan, soprattutto dopo quanto avvenuto nell’affare Zirkzee.

