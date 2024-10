L’allenatore Andrea Tarozzi, vice di Roberto D’Aversa durante la sua esperienza leccese, ha raccontato pregi e difetti dell’obiettivo dei rossoneri.

Andrea Tarozzi ha parlato di Patrick Dorgu a MilanNews sostenendo che possa diventare un giocatore da big. “Giocatore molto forte fisicamente, buona personalità. Giocatore valido, mancino, di prospettiva”.

“Lo avevamo promosso dalla Primavera e ricordo che non ebbe praticamente nessun problema ad adattarsi, fu velocissimo”.

Il suo ruolo

“Ho visto che è stato provato più avanti, nel 4-4-2. Anche esterno alto, anche a destra. Certamente tra le sue qualità c’è anche la duttilità, si adatta a più soluzioni ma fondamentalmente direi che la fascia sinistra è quella che gli compete maggiormente”.

Pregi e difetti

“Ha doti fisiche e tecniche importanti, è molto bravo ad arrivare al fondo, detto questo può ancora crescere sotto tutti i punti di vista. Magari in fase offensiva potrebbe trovare soluzioni più efficaci, perché se vuoi giocare a un certo livello poi devi aumentare tutte le tue qualità”.

Theo Hernandez

Pronto per una big

“Sì, lo ritengo pronto. Del resto ha anche esordito con la nazionale maggiore, quindi il salto in una big per me ci sta. Anche come personalità è un ragazzo che non ha problemi, ci siamo trovati subito benissimo sin dal ritiro perché è molto espansivo”.

L’accostamento a Theo Hernandez

“Con le dovute proporzioni ci sta. Dorgu è un giocatore che può stare ad alti livelli per tanti anni”.

