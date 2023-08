Calciomercato Milan, in arrivo la serata decisiva per Mehdi Taremi: i rossoneri pronti ad inviare l’offerta decisiva

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Mehdi Taremi, obiettivo del calciomercato Milan:

Serata indicativa per capire se Taremi sarà un giocatore del Milan oppure no. Il Milan vuole provare il colpo. La trattativa, partiamo dal presupposto, è complicatissima. Il Porto è una bottega molto cara, una gioielleria. Per Conceiçao il giocatore è titolare, un’intoccabile. Stasera sarà importante capire cosa dirà il board del Porto. Ci sarà offerta del Milan che verrà analizzata

