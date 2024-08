Filippo Terracciano potrebbe lasciare il Milan negli ultimi giorni di mercato. Il Como lo avrebbe inserito nella propria lista dei desideri.

Nel frenetico mondo del calcio, dove le carriere dei calciatori possono cambiare direzione in un istante, Filippo Terracciano, il giovane difensore arrivato al Milan durante il calciomercato di gennaio 2024, sta vivendo un momento di incertezza. Dopo una breve permanenza con i rossoneri, la sua avventura a San Siro potrebbe già volgere al termine. Le dinamiche del calciomercato e le scelte tecniche possono influire notevolmente sul percorso professionale di un giocatore, e Terracciano sembra essere al centro di queste forze, con il Como che si mostra interessato al suo profilo.

Un arrivo recente e già l’epilogo?

Filippo Terracciano, difensore classe 2003, è stato acquistato dal Milan dall’Hellas Verona a gennaio 2024, con un trasferimento che ha incluso 4,5 milioni di euro più 1,5 milioni di euro di bonus, oltre a un accordo che prevede il 10% su una futura rivendita. Tuttavia, la sua esperienza con la maglia rossonera potrebbe concludersi in modo piuttosto brusco. Nonostante le aspettative legate al suo trasferimento, Terracciano ha collezionato solo 6 presenze con il Milan nell’ultima stagione, partecipando a partite di Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Filippo Terracciano

Scenario competitivo e decisioni tecniche

La decisione del tecnico del Milan, Paulo Fonseca, di non impiegarlo nella recente partita contro il Torino nonostante le constate non ottimali condizioni di Theo Hernández, ha sollevato interrogativi riguardo al suo ruolo all’interno della squadra. Al suo posto, è stato schierato Alexis Saelemaekers, un centrocampista adattato nel ruolo di difensore, suggerendo così una mancanza di fiducia nei confronti di Terracciano come soluzione difensiva.

Il Como mostra interesse

La posizione incerta di Terracciano ha attirato l’attenzione del Como, neopromosso in Serie A, che guarda al difensore come a una possibile nuova aggiunta per rinforzare la propria rosa. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, Terracciano si trova tra i potenziali bersagli del Como per il suo mercato, insieme ad altri nomi noti come Sergi Roberto e Mattia De Sciglio. Questo interesse potrebbe offrire a Terracciano l’opportunità di rilanciarsi e trovare continuità in un nuovo contesto, potenzialmente più favorevole al suo sviluppo e alla sua crescita professionale.

