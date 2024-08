La Juventus sta cercando in tutti i modi a chiudere l’affare Kalulu. Giuntoli ha fissato una deadline al giocatore, ecco i dettagli della trattativa.

Nel vibrante mondo del calcio, dove le strategie di mercato giocano un ruolo tanto determinante quanto le prestazioni in campo, il Milan si trova a un bivio cruciale relativamente al futuro di Pierre Kalulu. Il giovane difensore, finora pilastro della formazione rossonera, si trova ora al centro di intense trattative che potrebbero condurlo a vestire la maglia della Juventus, un trasferimento che non solo scuoterebbe il panorama calcistico italiano ma segnerebbe un passaggio significativo per la carriera del giocatore francese.

Ultimatum Juve

Cristiano Giuntoli, dopo aver trovato l’accordo con il Milan da tempo per il trasferimento di Pierre Kalulu alla Juventus, è ora alle prese con le volontà del giocatore che non è convinto della soluzione, per due ragioni precise. Motivo questo che, con l’approssimarsi della fine del mercato, spinge il club bianconero ad accelerare le operazioni e venire quanto prima a capo della matassa. Kalulu avrà tempo per decidere fino a martedì 20 agosto – riferisce ‘TuttoMercatoWeb’ – per decidere: è questa la deadline stabilita da Giuntoli per il francese rossonero.

Moise Kean-Pierre Kalulu

Dettagli dell’accordo

Il trasferimento di Kalulu si configura come una operazione piuttosto elaborata, comprendendo un prestito oneroso con un esborso iniziale di 3,5 milioni di euro da parte della Juventus. Il diritto di riscatto è fissato a 14 milioni più ulteriori 3 milioni di bonus, a condizione che determinati obiettivi sportivi vengano raggiunti. Inoltre, è prevista una clausola che garantirebbe al Milan una percentuale sulla futura vendita del giocatore pari al 10% del trasferimento. A questo si aggiunge un accordo per lo stipendio del difensore, che si attesterebbe a 2,5 milioni annui fino al 2029.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG