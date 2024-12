I rossoneri potrebbero cambiare non poco nel reparto offensivo già nei prossimi mesi.

Parte del reparto offensivo Milan è a un punto di svolta, con rumors di mercato che circondano il futuro di alcuni elementi.

Tra questi, Luka Jovic e Noah Okafor sono i nomi che emergono con maggiore frequenza, implicando potenziali cambiamenti nell’attacco della squadra rossonera.

Fine della corsa

Luka Jovic sembra aver concluso il suo percorso con il Milan, con previsioni che lo vedono allontanarsi dalla squadra entro l’inizio del 2025. Le possibilità per il calciatore di lasciare il club già nel prossimo calciomercato di gennaio sono consistenti. Il serbo ha attirato l’attenzione di diversi club in Europa, tra cui spicca il Galatasaray. Il club turco è in cerca di un sostituto per l’infortunato Mauro Icardi, ma non è l’unico interessato. Squadre italiane come la Juventus, il Torino e il Bologna stanno valutando l’attaccante un suo acquisto. Lui stesso non esclude l’ipotesi di fare esperienza in Arabia Saudita o di ritornare a giocare in Spagna.

Sotto esame

Un altro attaccante che potrebbe salutare il Milan è Noah Okafor: secondo MilanLive le sue prestazioni recenti non sono state all’altezza delle aspettative. Dopo una deludente prestazione a Bratislava, Paulo Fonseca sembra aver perso fiducia nei suoi confronti. La titolarità di Okafor, che in tempi recenti aveva soffiato il posto a Rafa Leao, ora appare meno giustificata.

Luka Jovic

Gli scenari

Considerando un valore di mercato che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, alcuni club della Premier League, come West Ham, Aston Villa e Fulham, mostrano un crescente interesse verso l’ex Salisburgo.

